إطلاق أول عقد ذهب فوري متوافق مع الشريعة في دبي 29 مارس

دبي(صدى):

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أمس عن تتويج مساعيها الحثيثة لإطلاق أول عقد ذهب فوري متوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث سيبدأ تداول العقد في البورصة اعتباراً من 29 مارس الجاري.

وقد تم تعيين شركة INTL FCStone، المتخصصة عالمياً في مجال الخدمات المالية، كصانع سوق للمنتج.

وسيتيح هذا العقد المتوافق مع الشريعة الإسلامية والمدعوم بالذهب المادي، دخول البورصة إلى قطاع التمويل الإسلامي.

وتعاونت بورصة دبي للذهب والسلع مع مجموعة عائض دعجم السعودية لإطلاق عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة، والذي سيكون أول منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي يتم إدراجه ضمن بورصة تداول منظّمة وعريقة.