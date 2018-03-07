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  3. مواطن يوقظ النائمين لصلاة الفجر..ومغردون : ” تخيل ها الإزعاج “

مواطن يوقظ النائمين لصلاة الفجر..ومغردون : ” تخيل ها الإزعاج “

مواطن يوقظ النائمين لصلاة الفجر..ومغردون : ” تخيل ها الإزعاج “
عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لمواطن يقوم بإيقاظ النائمين لصلاة الفجر باستخدام مكبر صوت، داخل حارة بإحدى مدن المملكة.

وأوضح الفيديو، أن شخصا استوقف المواطن والذي يدعى حسين العمران ، فأخبره أنه يداوم على هذا العمل منذ 10 سنوات لوجه الله.

ومن جانبه انتقد أحد المغردون هذا السلوك باستخدام المكبر داخل الحارة قائلا: ” الأذان يكفي الكل يسمعه واللي بيصلي بيصلي من غير صياحه وازعاجه، قال عمل تطوعي لوجه الله، تخلف وين الله قال سوو كذا ،يوه تخيل هالازعاج جنب بيتك “.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 27226 ] نشر منذ 13 دقيقة

هذا رجل يحب الخير للجميع
وكثر خيره والله يكتب أجره
لو صحاهم علشان جوائز أو منح وأراضي وفلوس
مازعل بعض المغردين
لو يعلم الناس مافي صلاة الفجر لأتوها ولو حبوآ.

[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 11 دقيقة

الله يجزاك خير

[ عدد التعليقات: 3011 ] نشر منذ 9 دقائق

ممكن ما يستخدم مكبر الصوت و احتمال فية ناس مرضي و حتي غير المسلمين و هو ممكن بستعمل المكبر في شهر رمضان للسحور مثلا

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 8 دقائق

تخلف بعين من قاله تخلف.
ينادي للصلاه. مانادى لمنكر ليت بحينا مثله لاغفل احد يصحيه احيانا صوت المساجد ماتوصل لبعض البيوت
الله يجزاه خير ويكثر من امثاله الوقت نفرح بمثل هالاخبار

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