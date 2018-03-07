مواطن يوقظ النائمين لصلاة الفجر..ومغردون : ” تخيل ها الإزعاج “

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لمواطن يقوم بإيقاظ النائمين لصلاة الفجر باستخدام مكبر صوت، داخل حارة بإحدى مدن المملكة.

وأوضح الفيديو، أن شخصا استوقف المواطن والذي يدعى حسين العمران ، فأخبره أنه يداوم على هذا العمل منذ 10 سنوات لوجه الله.

ومن جانبه انتقد أحد المغردون هذا السلوك باستخدام المكبر داخل الحارة قائلا: ” الأذان يكفي الكل يسمعه واللي بيصلي بيصلي من غير صياحه وازعاجه، قال عمل تطوعي لوجه الله، تخلف وين الله قال سوو كذا ،يوه تخيل هالازعاج جنب بيتك “.