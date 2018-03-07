” المنيع ” : الحديث عن السماح للمرأة بزيارة القبور ” مخالفة صريحة للشرع “
حسم الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، الجدل المثار حول إجازة زيارة النساء للقبور من عدمه، موضحًا أن أَي حديث للسماح بالنساء بزيارة القبور هو مخالفة صريحة لحديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “ لعن الله زوارات القبور ”.
وقال المنيع في برنامج ” يستفتونك ” إن السبب في ذلك : ” أن المرأة قوية العاطفة، لذلك عندما تزور الموتى لا سيما أَقَارِبها ترتكب شيئاً مما هو محرم، والغالب يكون لديها نياح، وحزن وغم وتعبر عن ذلك بالصياح “.
وتابع : ” وبناءًا عليه الحمد لله الأَمر واضح وينبغي لنا أن نُعنى بالثوابت الشرعية، وعدم التعرض لها، فتعرضنا لهذه الثوابت التي هي محل إقرار وأخذ من غالب علماء المسلمين أمر خاطئ؛ لذلك ينبغي لنا أن نحترم ثوابتنا وأحكام شرعنا “.
المر[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 21 دقيقة
المذهب الشافعي والمالكي اجازوا زيارة النساء
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27226 ] نشر منذ 19 دقيقة
أنا عندي تعليق
بس بشكل مختلف
الى متى وأحنا نتجادل ونتعب روسنا
موضوع قيادة المرأه وقعدنا نعك فيه
لن تقودي …بل تقودي
وخذلك وجع راس🤕
شوي موضوع هيئةالأمر باالمعروف
وتعال شف الحوسه
شوي دخلنا فتجنيس المواليد وأبناء المواطنات
وياليل الشقى
والحين زيارة المرأه للقبور
أشغلنا أنفسنا وتركنا أشغالنا وضرورياتنا
وطردي ورى هاالمواضيع
وكل ماطلعنا من دواااااامه
دخلنا في أخرى
الى متى🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27226 ] نشر منذ 19 دقيقة
وصلنا لدرجة نتهاوش على الأذان
ومكبرات الصوت😐