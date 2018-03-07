ريال مدريد يفوز على باريس سان جيرمان بثنائية في دوري أوروبا

نواف السالم(صدى):

فاز فريق ريال مدريد على باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف في مبارة اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا.

وسجل النجم البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني لفريقه ريال مدريد في شباك باريس سان جيرمان، في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

جاء هدف كاسيميرو بعد خطأ فادح من أدريان رابيو لاعب سان جيرمان، في تشتيت الكرة من أمام المرمى، ليسددها اللاعب البرازيلي في الشباك، بينما فشل الحارس أريولا في التصدي لها، من ؟؟ لتكون النتيجة 2 / 1 للميرنجي.