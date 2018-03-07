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مشكلة تواجه الهلال بعد التعادل مع الريان القطري

مشكلة تواجه الهلال بعد التعادل مع الريان القطري
نواف السالم(صدى):

يواجه نادي الهلال مشكلة احتمالية عدم تأهله إلى دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أسيا ، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل مع الريان القطري ، بهدف لكل فريق ، خلال مباراة أمس الثلاثاء ، من الجولة الثالثة .

وتتراجع بهذا التعادل ، فرص الفريق الأزرق في التأهل بعد حصوله على نقطتين فقط في رصيده ، وتذيله ترتيب المجموعة التي تتضمن الاستقلال الإيراني والريان القطري والعين الإماراتي ، بعد انقضاء 3 جولات من مرحلة دور المجموعات .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43571 ] نشر منذ 1 ساعة

خيرها بغيرها ,,

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