بالصور.. فعاليات الملتقى الأول لتمكين المجتمع المحلي في الجوف

علي العنزي(صدى):

انطلق مساء الثلاثاء، فعاليات الملتقى الأول لتمكين المجتمع المحلي بالمنطقة الذي تنظمه مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وبحضور وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري، وذلك بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا.

وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى الأمين العام للمؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم كلمة رحب فيها بالحضور، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة الجوف على رعايته للملتقى ولجميع الجهات الداعمة التي كان لها الدور الداعم في المتابعة والتنفيذ.

وأوضح الحزيم، أن الملتقى يقدم جلسات حوارية في التنمية والتطوع وتجارب وحكايا ملهمة، ويجمع نخبة من خبراء التنمية لمناقشة موضوعات العمل التطوعي والاستدامته والتمكين في المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن انطلاق أول ملتقى يبدأ من الجوف لأنها حاضنة للنجاح ، لما تزخر به من الكثير من الشباب المتطوعين .

وفي ختام الحفل كرم وكيل الإمارة الجهات المشاركة والداعمة والعاملين بالملتقى .