بعد إغلاقها يومين.. أمريكا تعيد فتح سفارتها في أنقرة

أنقرة(صدى):

فتحت السفارة الأمريكية في أنقرة، اليوم الثلاثاء، أبوابها بعد إغلاق استمر يومين بسبب تهديد أمني غير محدد.

وأفاد بيان صادر عن البعثة الدبلوماسية، أن ” سفارة أنقرة تبلغ المواطنين الأمريكيين أن السفارة الأمريكية في مدينة انقرة أعادت فتح جميع الخدمات القنصلية ” .

واعتقلت الشرطة التركية أمس الإثنين، عددًا من الاشخاص الذين يزعم أنهم مرتبطون بتنظيم ” داعش ” المتطرف.

وعززت السلطات المحلية بأنقرة إجراءات الأمن، بما في ذلك عمليات التفتيش العشوائية، قائلة إن هناك معلومات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية.