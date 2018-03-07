بعد إغلاقها يومين.. أمريكا تعيد فتح سفارتها في أنقرة
فتحت السفارة الأمريكية في أنقرة، اليوم الثلاثاء، أبوابها بعد إغلاق استمر يومين بسبب تهديد أمني غير محدد.
وأفاد بيان صادر عن البعثة الدبلوماسية، أن ” سفارة أنقرة تبلغ المواطنين الأمريكيين أن السفارة الأمريكية في مدينة انقرة أعادت فتح جميع الخدمات القنصلية ” .
واعتقلت الشرطة التركية أمس الإثنين، عددًا من الاشخاص الذين يزعم أنهم مرتبطون بتنظيم ” داعش ” المتطرف.
وعززت السلطات المحلية بأنقرة إجراءات الأمن، بما في ذلك عمليات التفتيش العشوائية، قائلة إن هناك معلومات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
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