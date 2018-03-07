دراسة: زيادة نسبة أكسيد النيتروجين في الهواء تؤدي إلى أزمة قلبية
أكدت دراسة على أن الزيادة السريعة نسبة أكسيد النيتروجين في الهواء تزيد من خطر التعرض لأزمة قلبية.
وقال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة التي أجريت في المستشفى الجامعي بمدينة ينا في ألمانيا لقد فوجئنا بمدى وضوح هذا الارتباط ” .
ووجد العلماء أن خطر النوبات القلبية الحادة يتضاعف عندما يزداد تركيز أكسيد النيتروجين بمقدار 20 ميكروغراماً في غضون يوم واحد.
وأشارت الدراسة إلى أنه خلال فترة الملاحظة التي امتدت لثمانية أعوام، كانت هناك أيام قليلة فقط لم تف خلالها المدينة بالمعايير الأوروبية لجودة الهواء.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8586 ] نشر منذ 1 ساعة
طـــيب حِنا عارفـين ذا ألكـلام . يعــني جبــتوا شــي جــديد .🙄🤔.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43571 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا الشرور ومسبباتها ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27226 ] نشر منذ 9 دقائق
يعني لعد نتنفس الهواء خلاص😷