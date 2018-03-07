بالفيديو.. طفل يؤذن لصلاة الفجر بصوت عذب

نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطفل يرفع الأذان لصلاة الفجر ، بصوته العذب .

وبادر الطفل برفع الأذان داخل المسجد ، بعدما تأخر المؤذن عن الحضور .