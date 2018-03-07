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بالفيديو.. طفل يؤذن لصلاة الفجر بصوت عذب

بالفيديو.. طفل يؤذن لصلاة الفجر بصوت عذب
نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطفل يرفع الأذان لصلاة الفجر ، بصوته العذب .

وبادر الطفل برفع الأذان داخل المسجد ، بعدما تأخر المؤذن عن الحضور .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43571 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله تبارك الله ,,

,, الله يحفظه الله يحفظه من كل شر ويحميه بحرزه المكين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 5827 ] نشر منذ 15 دقيقة

الصوت الجميل في الأذان مطلوب

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