بالفيديو.. طفل يؤذن لصلاة الفجر بصوت عذب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطفل يرفع الأذان لصلاة الفجر ، بصوته العذب .
وبادر الطفل برفع الأذان داخل المسجد ، بعدما تأخر المؤذن عن الحضور .
تأخر المؤذن فقام هذا الطفل بصوته العذب برفع الأذان لصلاة الفجر pic.twitter.com/6zkd0s8NiP
— الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) March 6, 2018
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25823 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا زينه الله يحفظه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43571 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله تبارك الله ,,
,, الله يحفظه الله يحفظه من كل شر ويحميه بحرزه المكين ,, آمين ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 5827 ] نشر منذ 15 دقيقة
الصوت الجميل في الأذان مطلوب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27226 ] نشر منذ 8 دقائق
ماشاءالله😘