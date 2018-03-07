طريقة سهلة لتناول الأدوية في مواعيدها

متابعات(صدى):

يعتبر من الصعب على كبار السن أن يتذكروا تناول عدداً يتزايد باستمرار من الأدوية، والتي تختلف أوقات تناولها أحياناً على مدار اليوم.

وقال الصيادلة إنه من الطرق الجيدة لعدم نسيان مواعيد الأدوية هو ربطها بروتين يومي محدد. على سبيل المثال، يمكنك وضع دواء الغدة الدرقية الخاص بك على رف الحوض وتناوله لدى الدخول إلى دورة المياه صباحاً مباشرة، حسبما قال الصيدلي سيلكه بوهمان مؤخرا ل مجلة ” سنيورين راتجيبر ” الألمانية المعنية بالصحة.

ويمكنك أن تضع الأدوية التي من المفترض أن تتناولها في منتصف النهار في وعاء على الطاولة التي تتناول عليها الغداء.