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  3. القرشي: ياسر والشلهوب تم مجاملتهما على حساب الهلال

القرشي: ياسر والشلهوب تم مجاملتهما على حساب الهلال




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5827 ] نشر منذ 12 دقيقة

الشلهوب وياسر حرموا من العب بشكل أساسي منذ 7 سنوات نظرا لتأثير الإعلام المعادي لنادي الهلال ياسر لو لعب على العكاز أو بقدم واحدة يبقى أفضل من مهاجمين بعض الأندية وخاصة فريق القواطي الصغير

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