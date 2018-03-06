القرشي: ياسر والشلهوب تم مجاملتهما على حساب الهلال

الثلاثاء 6
مارس
الشلهوب وياسر حرموا من العب بشكل أساسي منذ 7 سنوات نظرا لتأثير الإعلام المعادي لنادي الهلال ياسر لو لعب على العكاز أو بقدم واحدة يبقى أفضل من مهاجمين بعض الأندية وخاصة فريق القواطي الصغير
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الواقع[ عدد التعليقات: 5827 ] نشر منذ 12 دقيقة
الشلهوب وياسر حرموا من العب بشكل أساسي منذ 7 سنوات نظرا لتأثير الإعلام المعادي لنادي الهلال ياسر لو لعب على العكاز أو بقدم واحدة يبقى أفضل من مهاجمين بعض الأندية وخاصة فريق القواطي الصغير