خوان براون: الهلال كان يستحق الفوز

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب الهلال الأول لكرة القدم خوان براون ، إن ضغط المباريات وأهميتها ، يجبر الإدارة على إراحة بعض اللاعبين ، ووضع خيارات مختلفة من مباراة إلى أخرى وفقًا لجاهزية كل مواجهة .

وأشار ” براون ” ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد لقاء الريان القطري مساء اليوم الثلاثاء ، إلى أن الفريق كان يستحق الانتصار ، مضيفًا ” سنحت لنا الكثير من الفرص خصوصا في الشوط الثاني الذي سيطرنا عليه بالكامل ” .

وتابع مدرب الهلال ، قائلًا ” من الظلم ان نشارك بافضل 11 لاعب في الفريق كل ٤٨ ساعة بسبب ضغط المباريات ، اختياراتي تعد اجبارية حسب استرجاع اللاعبين وقدرتهم على العطاء ” .

ولفت خوان براون ، إلى أن بطولة دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا كلها مباريات هامة تحتاج إلى المقاتلة على الجبهتين معًا ، موضحًا أن المجموعة التي يلعب فيها الأزرق صعبة ولن يحسم المتأهل منها إلا في الجولة الأخيرة .

وحول استبعاده محمد الشلهوب ، أوضح ” براون ” ، أن اللاعب مهم في الفريق ، ولكنه كان يحتاج لاعبين بإمكانيات محددة خلال المباراة ، وهو ما أدى إلى استبعادة ، مضيفًا ” نفتقد الى بعض اللاعبين في القائمة الآسيوية الحالية مثل عمر خربين وأحمد اشرف ” .