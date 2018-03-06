بالصور.. سقوط حاجز خرساني على مركبة بجدة

نايف السالم(صدى):

ارتطمت سيارة نقل صرف صحي ( ترلا ) بحاجز خرساني من أعلى كوبري غرناطة مع السبعين باتجاه الجنوب ادى إلى سقوط جزاء من الحاجز الخرساني على احد المركبات المارة اسفل الكبري وقد أسفر الحادث عن حدوث اصابتان.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله احمد ابوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة 997 تَلَقّت مساء اليوم الثلاثاء، بلاغاً يفيد بوقوع حادث سقوط حاجز خرساني من اعلى كوبري على سيارة اسفل الكبري.

وأضاف: ” هرعت فرقة اسعافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين الى الموقع؛ ليجدوا حالتين إصاباتهم اصابة خطيرة واصابة بسيطة، وبعد تقديم العناية الطبية اللازمة لهم بالموقع، تم نقل الاصابة الخطيرة لمستشفى دكتور سليمان فقيه بجدة ” .

وتتمنى الإدارة العامة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، وتنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور، وربط حزام الأمان لجميع من في المركبة.

