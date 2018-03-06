شرطة الجوف تقبض على عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

سهو الهشال(صدى):

استمراراً للحملات التي تنفذها شرطة منطقة الجوف ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف)، نفذت شرطة محافظة دومة الجندل بمشاركة البلدية وفرع مكتب العمل وفرع وزارة التجارة وإدارة الدفاع المدني بالمحافظة وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة بالإضافة مجموعة من مخالفات البلدية وزارة التجارة بالإضافة لعدد من المخالفات المرورية. واستكملت محاضر الضبط وأحيلت لجهات الاختصاص.

وعلى نفس السياق نفذت شرطة محافظة القريات ممثلة بقوة المهمات والواجبات الخاصة حملة بمشاركة دوريات الامن والمرور الساعه الرابعة عصراً وانتهت الساعه السابعه مساءاً ونتج عنها ضبط مجموعة من مخالفي أنظمة العمل والاقامة واستكملت محاضر الضبط وأحيلت لجهات الاختصاص.