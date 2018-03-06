محمد هنيدي يتحدى ” آل الشيخ ” في بطولة الألعاب الإلكترونية

أماني الغامدي(صدى):

دعا الممثل المصري محمد هنيدي ، رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، لمواجهته في تحديات بطولة الألعاب الإلكترونية ، والتي تقام في مصر .

ومازح ” هنيدي ” ، تركي آل الشيخ ، حيث قال عبرحسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” يلا يا معالي المستشار هتحداك في جيم فيفا في بطولة الألعاب الإلكترونية… بس بلاش ونبي تديني الدراع البايظ اللي مابيشوطش ” .

يذكر أن بطولة كأس هيئة الرياضة للألعاب الإلكترونية ، تعد أول بطولة من نوعها تقام على أرض مصر ، في استاد القاهرة الدولي ، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الحالي .