محاولات قطرية فاشلة للتشويش على زيارة ولي العهد إلى بريطانيا

علي القحطاني(صدى):

تحاول السفارة القطرية لدى لندن، بذل أقصى جهودها من خلال مكتب الاستخبارات التابع لها ، بهدف التشويش على زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فإن السفارة القطرية ، وسعت خلال الفترة الماضية دائرة اتفاقاتها مع بعض الصحف البريطانية الصفراء والأقلام المأجورة ، لكتابة مجموعة من التقارير التي تظهر اعتراضًا على أجندة زيارة ولي العهد التاريخية والأولى إلى بريطانيا .

ولجأت سفارة الدوحة ، لاستغلال ظروف مجموعة من أسر الجاليات العربية والإسلامية في لندن ، خاصةً من الجنسيات المغربية والباكستانية والهندية ، بعد التحقق من ظروفهم وأحوالهم ، فضلًا عن الاستعانة بمجموعة من المهاجرين المخالفين المتمركزين في الأحياء اللندنية القديمة ، وبعض طلاب الجامعات أصحاب الظروف السيئة ، لإقامة مظاهرات واحتجاجات مصطنعة رافضة لهذه الزيارة .