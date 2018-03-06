العراق يشكر خادم الحرمين لمبادرته إنشاء استاد رياضي ببغداد

بغداد(صدى):

قدم مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، شكره وتقديره لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد مبادرته بإنشاء ملعب رياضي متكامل في العاصمة بغداد.

ووجه مجلس الوزراء، خلال جلسته، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ، بتشكيل لجنة تتضمن كل من من وزارة الشباب والرياضة، والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط دائرة التنمية المحلية والمكانية، ووزارة التعليم العالي، تتولى صياغة الاطار العام لإنشاء الملعب بالتنسيق مع المجلس التنسيقي العراقي- السعودي من حيث الموقع والتصميم والمتابعة، وتعرض اللجنة نتائج عملها على مجلس الوزراء.