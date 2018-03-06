أمير المدينة المنورة يوجه بالتحقيق حول تقرير عرض الأزياء
وجه أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، الجهات المعنية ، بالتحقيق حول ما بثته قناة الآن ، بشأن إقامة عرض أزياء بالمنطقة .
وطالب سموه ، بتحديد المخالفات إن وجدت ، ومحاسبة المتسببين وفقًا للأنظمة والتعليمات .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27220 ] نشر منذ 33 دقيقة
الثغرات كثيرة
وسيجدون لهم مخرج🙂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25815 ] نشر منذ 17 دقيقة
المشكله يسوون الشي ويخلصون واذا انتهوا من كل شي حقفوا معهم وابسط رد ماكنل ندري انه ممنوع ولا احد قال لنا عذر مختصر
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3464 ] نشر منذ 11 دقيقة
ماشفت الفيديو عشان اعلق عليه … بس الحمدلله المسئولين مفتحين عيونهم ومايسمحو بالتجاوزات وراح يتعاقب اي احد غلط ماعندي ادنى شك في نزاهتهم وحبهم واخلاصهم لبلدنا الحبيب🇸🇦