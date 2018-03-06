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أمير المدينة المنورة يوجه بالتحقيق حول تقرير عرض الأزياء

أمير المدينة المنورة يوجه بالتحقيق حول تقرير عرض الأزياء
نايف السالم(صدى):

وجه أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، الجهات المعنية ، بالتحقيق حول ما بثته قناة الآن ، بشأن إقامة عرض أزياء بالمنطقة .

وطالب سموه ، بتحديد المخالفات إن وجدت ، ومحاسبة المتسببين وفقًا للأنظمة والتعليمات .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3464 ] نشر منذ 11 دقيقة

ماشفت الفيديو عشان اعلق عليه … بس الحمدلله المسئولين مفتحين عيونهم ومايسمحو بالتجاوزات وراح يتعاقب اي احد غلط ماعندي ادنى شك في نزاهتهم وحبهم واخلاصهم لبلدنا الحبيب🇸🇦

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