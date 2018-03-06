أمير المدينة المنورة يوجه بالتحقيق حول تقرير عرض الأزياء

نايف السالم(صدى):

وجه أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، الجهات المعنية ، بالتحقيق حول ما بثته قناة الآن ، بشأن إقامة عرض أزياء بالمنطقة .

وطالب سموه ، بتحديد المخالفات إن وجدت ، ومحاسبة المتسببين وفقًا للأنظمة والتعليمات .