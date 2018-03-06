تشابه كبير لصورتان بين ولي العهد وجده خلال زيارتهما إلى مصر

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تحيي ذكرى زيارة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – إلى مصر قبل 72 عامًا .

وتأتي هذه الصورة ، بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة ، خلال الأيام الماضية ، ليلاحظ نشطاء مواقع التواصل تشابهًا كبيرًا بين الصورتين .

وأظهرت الصورة الأولى المتداولة لسمو ولي العهد ، تشريفه بوجود فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، لدار الأوبرا المصرية، لحضور أحد العروض المسرحية .

وخلال الصورة الثانية ، يظهر حضور الملك عبدالعزيز والملك فاروق لعرض مسرحي ، في قصر عابدين بالقاهرة .

