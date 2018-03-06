بالصور.. حسن علوان يستعرض ” موت صغير ” في مكتبة الملك عبد العزيز

سعيد العجل(صدى):

استعرض الروائي الدكتور محمد حسن علوان في ملتقى كتاب الشهر الذي نظمته مكتبة الملك عبد العزيز في الرياض، روايته ” موت صغير ” ، وسلط الضوء فيها على ملامح من معاناة محي الدين الأندلسي، الشهير بابن عربي.

وسعى علوان من خلال الرواية التي فازت بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في دورتها العاشرة، إلى تعريف القارئ بمعاناة ابن عربي النفسية وكذلك ما واجهه من نبذ وسوء فهم هو شخصيا والتصوف عموما من مدارس العلوم الدينية الأخرى.

وتعد رواية ” موت صغير ” الخامسة بين روايات علوان، إذ كانت ” سقف الكفاية ” التي صدرت في 2002 باكورة أعماله الروائية، تلتها ” صوفيا ” في 2004، ثم ” طوق الطهارة ” التي صدرت في 2007، وبعدها أطلق ” القندس ” في 2011. وأصدر كتاب ” الرحيل نظرياته والعوامل المؤثرة فيه ” في 2014.

وتناول علوان البعد الفكري لحياة ابن عربي، من منظور ” روائي ” ، وأكد أن تعرضه لبطل الرواية ليس بصفة سيرة ذاتية وصفية، مشيراً إلى إيمانه بأهمية وضع ابن عربي تحت الضوء لاعتبارات عديدة، ومنها نزعاته إلى الترحال، والمسببات الافتراضية المتعددة لذلك.

وتفاعل الجمهور مع الحضور الروائي لعلوان في الملتقى، ووجه له عديداً من الأسئلة حول رحلته مع الكتاب، وتطور عطائه، واختلاف أسلوبه من رواية إلى أخرى. ودأب على التذكير بأهمية الفصل بين النزعة للكتابة والسعي للانتشار.

