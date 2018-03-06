بالصور.. أعضاء فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض يزورون إمارة جازان

سعيد العجل(صدى):

قام ظهر اليوم الثلاثاء عدد من أعضاء وعضوات فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض في مقدمتهم مدير الفرع المهندس ابراهيم الحسين ونائب الفرع المهندس فهد الحامد بزيارة لإمارة جازان للسلام على اميرها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبد العزيز امير منطقة جازان.

كان الوفد في زيارة للمنطقة كاحد انشطة الفرع لاطلاع الاعضاء على المعالم الثقافية والحضارية والعمرانية للوطن الكبير

وكانت زيارة الوفد من الزيارات المميزة لما يتمتع به اهالي جازان من الكرم والطيبة وحسن الاستقبال.

وزار الوفد خلال الثلاثة ايام الماضية جزيرة فرسان وجزيرة احبار والقرية التراثية والتقى بمدير تعليم عام جازان الاستاذ عيسى الحكمي وعدد من مسؤلي التعليم.

وعبر الاعضاء والعضوات لسمو الامير عن سعادتهم بهذه الزيارة التي فاجأت الجميع هذه النهضة العمرانية والتعليمية والسياحية بشكل يدعوا للفخر والاعجاب.

وسيواصل الوفد زيارته غدا لسوق الاربعاء في ابو عريش وتعليم صبيا وجبال فيفا المشهورة بجمالها.

