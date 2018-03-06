بالصور.. ضبط عمالة مخالفة استغلت منزلًا في تحضير الأطعمة الفاسدة بالمدينة

نايف السالم(صدى):

نجحت الفرق الرقابية التابعة لبلدية العيون في أمانة منطقة المدينة المنورة، في ضبط مجموعة من العمالة المخالفة للإقامة والعمل، على استغلال منزل لتحضير الأطعمة الفاسدة وتوزيعها على الأسواق، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم وإغلاق المنزل.

وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” الفرق الرقابية في بلدية العيون، ضبطت سكن للعمالة يتم فيه تحضير الاطعمة وبيعها للعمالة ” .

وأضافت الأمانة، أنه ” تم إتلاف جميع المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك وإحالة العمالة لوحدة الضبط ” .