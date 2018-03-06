توضيح قناة الآن بشأن تقرير عرض أزياء المدينة

علي القحطاني (صدى):

أكدت قناة ” الآن ” ، أن التقرير المصور الذي قامت بعرضه ، حول عرض الأزياء بمنطقة المدينة المنورة ، اشتمل على أخطاء من قبل المسؤول عن إعداد التقرير .

وأوضحت القناة في بيان لها اليوم الثلاثاء ، أن التقرير تم إعداده يوم أمس الإثنين ، حول عرض أزياء يعود ربحه لأطفال التوحد بالمدينة المنورة ، حيث أعده أحد الصحفيين المتعاونين بالمملكة .

وتابع القناة توضيحها ، قائلة ” بعد نشر الفيديو، قام المنظمون لهذا الحدث وتحديدًا المدير العام السيد عادل بابكير، بالكتابة لنا وتنبيهنا أن بعض مشاهد التقرير لا تنتمي إلى هذا الحدث ” .

وأشارت قناة الآن ، إلى أنه فور تلقي الإدارة إشعارًا بذلك ، تمت مراجعة الفيديو مع الصحفي ، مضيفة ” وجدنا أن هناك مقاطع فيديو غير ذات صلة للحدث تم خلطها عن غير قصد مع فيديو الحدث. ولذلك فنحن نأسف لهذا الخطأ ونعتذر عن أي سوء فهم قد نتج عن ذلك ” .

ولفتت القناة ، إلى ان معد التقرير والمصور ، لم يدخلا القاعة خلال العرض ، حيث تم التصوير بعد خروج الحضور وخلو القاعة ، قائلة ” نود الإشارة بأن شاشة تلفزيون الآن وصفحاتها الإلكترونية مفتوحة ومتاحة للمنظمين لهذا الحدث للحصول على مزيد من التوضيح وحقهم في الرد ” .