ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية استقبالًا لـ ” ولي العهد “
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية، على ارتفاع شمل جميع مؤشرات الأسهم، استقبالًا لزيارة ولي العهد المرتقبة والمهمة إلى بريطانيا
وأنهى مؤشر “ ستوكس يورب 600 ” القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.13% إلى 371 نقطة، كما صعد مؤشر “ داكس ” الألماني 23 نقطة ليغلق عند مستوى 12113 نقطة.
وارتفع مؤشر “ كاك ” الفرنسي 3 نقاط ليغلق عند مستوى 5170 نقطة.
وكان الديوان الملكي قد أعلن، مساء اليوم، مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة لندن بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام.
اترك تعليقاً