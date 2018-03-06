ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية استقبالًا لـ ” ولي العهد “

نايف السالم(صدى):

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية، على ارتفاع شمل جميع مؤشرات الأسهم، استقبالًا لزيارة ولي العهد المرتقبة والمهمة إلى بريطانيا

وأنهى مؤشر “ ستوكس يورب 600 ” القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.13% إلى 371 نقطة، كما صعد مؤشر “ داكس ” الألماني 23 نقطة ليغلق عند مستوى 12113 نقطة.

وارتفع مؤشر “ كاك ” الفرنسي 3 نقاط ليغلق عند مستوى 5170 نقطة.

وكان الديوان الملكي قد أعلن، مساء اليوم، مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة لندن بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام.