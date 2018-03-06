أحلام: سعيدة جدًا بفريقي في ” the voice “

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة أحلام الشمسي، أنها سعيدة جدًا بفريقها في برنامج ” the voice ” ، مشيرة إلى أنها عندما تنظر للفريق تشعر بأنهم سوف يبهرون المشاهدين وسوف يقدمون شيء فائق الروعة والجمال.

يذكر أن الفنانة أحلام، تبقى لها 4 أصوات على اكتمال الفريق، وسوف تقوم باختيارهم في الحلقة المقبلة والأخيرة من مرحلة الصوت وبس.