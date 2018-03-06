أحلام: سعيدة جدًا بفريقي في ” the voice “
أكدت الفنانة أحلام الشمسي، أنها سعيدة جدًا بفريقها في برنامج ” the voice ” ، مشيرة إلى أنها عندما تنظر للفريق تشعر بأنهم سوف يبهرون المشاهدين وسوف يقدمون شيء فائق الروعة والجمال.
يذكر أن الفنانة أحلام، تبقى لها 4 أصوات على اكتمال الفريق، وسوف تقوم باختيارهم في الحلقة المقبلة والأخيرة من مرحلة الصوت وبس.
باقي4 اصوات ويكتمل #فريق_احلام فالحلقة المقبله والأخير من مرحلة #الصوت_وبس
كونوا علي الموعد يوم #السبت علي شاشة كل العرب #mbc1
#MBCTheVoice@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/Vt3vmk9jxl
— 👑حلومي ليبيا👑 (@halmy_libya) March 5, 2018
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