إنقاذ طفل علق في قمة جبل بمركز العسيبي بعفيف

نايف العضياني(صدى):

تمكن أحد أفراد الدفاع المدني بعفيف، من إنقاذ طفل علق في قمة الجبال المحيطة بمركز العسيبي التابع للمحافظة دون أن يصاب بأذى.

وذلك بعد بلاغ تلقته عمليات الدفاع المدني، مفاده طلب النجدة من أحد المتنزهين لإخراج طفله يبلغ من العمر ١٠ سنوات علق في قمة الجبل بعدما صعده بمفرده، وعجزوا عن إخراجه.

وعلى الفور باشرت إحدى الفرق والإسعاف الموقع، ونجح أحد الأفراد في تسلق الجبل وطمأنة الطفل وإنزاله دون أن يلحق به أذى.