الأمير عبدالله بن بندر يطلع على خطط الجمعيات التعاونية بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، على خطط وبرامج الجمعيات التعاونية التي تنوي تنفيذها في المنطقة والمحافظات التابعة لها. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الإمارة، رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان، الذي قدم لسموه عرضاً عن أهداف الجمعية وما تقدمه من خدمات خاصة في جوانب الغذاء وسلامته وتطوير الأداء العلمي والمهني في هذا الجانب.

ويأتي في مقدمة البرامج التي تنفذها ” تمكين الأسر المنتجة من الاستفادة من المقاصف المدرسية ” ، وذلك تحت إشراف أخصائيين في التغذية، بهدف إنتاج وجبات صحية وسليمة تتولى إعدادها هذه الأسر على أن توفر الجمعيات الاستهلاكية مواقع ومطابخ مخصصة لهذا الغرض ضماناً لسلامة الغذاء المقدم للطلاب والطالبات في مدراس محافظات المنطقة.

وتدعم الجمعية عبر برامج الغذاء الآمن الاتفاقية التي تم توقيعها بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وإدارة تعليم جدة تحت إشراف مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة لتوفير الوجبات في المقاصف المدرسية.

وبحسب العرض فإن الجمعيات التعاونية تهدف لبناء شـراكة حقيقة بينها وبين منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة عبر تبني حزمة مـن الترتيبات والبرامج والفعاليات التعاونية المبنية على أحـدث التجـارب وأفضـل الممارسات العالمية التعاونيـة بمـا يسـاهم ويعـزز تقديــم جميع أنــواع الدعــم التنظيمي والمالـي والفنـي والبحثي والاستشاري للتعاونيـات في المملكـة مـن أجـل ترسـيخ ثقافــة العمــل التعاونــي ونشــره وتنميتــه، وذلك من خلال 234 جمعية موزعة على جميع مناطق المملكة.

وأبان العرض أن عدد الجمعيات التعاونية بمنطقة مكة المكرمة بلغ 27 جمعية متعددة الأغراض تشمل الزراعة والإسكان وصيد الأسماك والاستهلاكية وغيرها من المجالات الأخرى.

