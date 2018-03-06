قصيدة جديدة من الأمير عبدالرحمن بن مساعد في ولي العهد

علي القحطاني(صدى):

أشاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، بخصال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك خلال قصيدة جسدت صفاته الحميدة.

وقام رواد التواصل الاجتماعي بتداول القصيدة على نطاق واسع، مشيدين بخصال ولي العهد ونشاطه وقراراته التاريخية لنهضة الأمة.

جاءت القصيدة بالتزامن مع الجولة الخارجية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي بدأها بالقاهرة، التقى خلالها بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها إلى بريطانيا، حيث من المقرر أن يلتقي برئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، وأخيرًا الزيارة المرتقبة لولي العهد إلى الولايات المتحدة، والتي سيلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

