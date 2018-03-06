بالصور.. ولي العهد يصلي في الجامع الأزهر قبل مغادرته

نايف السالم(صدى):

توجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، لزيارة الجامع الأزهر ، وافتتاحه بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد به، حيث استقبلهما شيخ الازهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وقيادات المشيخة.

وحرص سمو ولي العهد ، على تأدية ركعتي تحية المسجد في الجامع الأزهر ، ثم وجه الدكتور أحمد الطيب الشكر للمملكة وقيادتها الحظيمة وشعبها الأصيل ، لمساهمتها في ترميم الجامع الأزهر .

وقدم الرئيس المصري ” السيسي ” ، شكره للمملكة ، قائلًا ” أشقائنا فى السعودية متشكرين ” .

ومن جانبه ، أعرب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين ، عن سعادته بهذه الزيارة ، والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ، قائلًا ” كل سعودى يتمنى المساهمة ، هذا واجبنا وكل سعودى يطمح ويتمنى فى المساهمة فى تطوير أو بناء الأزهر وسعيدين بان تقوم الشركات السعودية بدورها فى مصر العزيزة والغالية ” .

