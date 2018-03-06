بالصور.. مجهولون يعتدون على أشجار في أملج

محمود البلوي(صدى):

تعرضت الأشجار في مركز الهجمية التابع لمحافظة أملج، إلى الاعتداء من قبل مجهولين، بالإضافة للاحتطاب بمراكز وقرى محافظة ينبع وسط استياء من الأهالي.

وطالبت الأهالي، الجهات المعنية بوضع حلول عاجلة والحفاظ على الأشجار، قائلة، إن الاعتداء يتمثل بتقطيع وتكسير الأشجار، موجهين رسالة إلى وزير البيئة والمياه والزراعة تفيد بأنه انتهى عقد شركة كانت تشرف مع الزراعة على حماية الغابات.

وأشارو إلى أن الغابات صارت بدون حماية حيث تم تدمير معظم الأشجار بمنطقة المدينة المنورة من قبل الاحتطاب الجائر وجرف التربة من قبل المعدات.

