بالصور.. بلدية بيشة تتلف الطيور المصابة بالإنفلونزا بأحد محلات بيع الطيور

سياف الشهراني(صدى):

قامت بلدية محافظة بيشة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة في إتلاف كمية كبيرة من الطيور والتي تبين فيها وجود إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور في أحد محلات بيع الطيور بالمحافظة.

وبين مدير العلاقات ببلديه محافظة بيشة الاستاذ عامر ال حبيان حرص البلدية في التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك دور البلدية في العمل على الإجراءات الاحترازية حسب لائحة الأنظمة والاشتراطات البلدية إضافة إلى أنه تم توجيه الأقسام المخولة في البلدية في الأدوار المتعلقة بمكافحة الفيروس، وأن البلدية حريصة على التعاون مع الجهات الحكومية في ما يخدم المحافظة .

