بالصور.. محافظ بيشة يسلم كأس بطولة ” وفاء ” لفريق الشرطة

سياف الشهراني(صدى):

سلم محافظ بيشة أ. محمد بن سعيد بن سبرة عصر اليوم فريق شرطة بيشة كأس بطولة (وفاء) لكرة القدم بحضور مدير التعليم أ. نايف الهاجري ومديري الدوائر الحكومية في المحافظة ضمن مبادرة الوفاء لشهداء مروحية عسير التي أقامتها إدارة تعليم بيشة على ملعب نادي المعلمين خلال أربعة أسابيع وشاركت بها عشرة فرق من كافة الدوائر الحكومية في المحافظة.

والتقى في المبارة النهائية فريقا مستشفى الملك عبدالله وفريق شرطة بيشة وتم في نهاية الاحتفال تكريم اللجان المنظمة ولجان التحكيم و الداعمين.

وتسلم أ. عبود مهذل أمين عام البطولة تكريما خاصا من محافظ بيشة ومن مدير الشرطة العقيد علي بن عروان.

