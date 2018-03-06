إصابة 9 طالبات بجامعة الطائف في حادث مروري

عبد العزيز القثامي(صدى):

أصيب 9 طالبات بعد خروجهن من فرع جامعة الطائف بالخرمة، إثر اصطدام نقلية للطلاب بمركبة متوقفة لإحدى شركات الصيانة للطرق الخارجية، وتعرضهن لإصابات متفرقة.

وأوضح مصدر بمستشفى الخرمة العام، أنه تم مباشرة موقع الحادث بعد ورد بلاغ من عمليات الصحة بالطائف يفيد بوقوع حادث مروري ووجود إصابات للطالبات في نقلية من فرع الجامعة بالخرمة، وعلى الفور تم دفع فرق مستشفى الخرمة العام والهلال الأحمر.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل 6 حالات من الموقع عن طريق فرق الصحة بالمستشفى، وحالة واحدة عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الخرمة العام، وتعرضت 6 طالبات لإصابات متعددة، وخرجت 3 حالات بسلام، وجميع الحالات مستقرة، وجرى عمل اللازم وخروجن بعد تلقي العلاج.