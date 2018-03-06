إدارة الإشراف التربوي بمكة تعتمد التصحيح الآلي لـ417 معلمة متقدمة للوكالة

سعيد العجل(صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الإشراف التربوي/قسم القيادة المدرسية اليوم الثلاثاء 1439/6/18 الاختبار التحريري للمعلمات المتقدمات للوكالة والبالغ عددهن 417 معلمة معتمدة التصحيح الآلي للاختبار واستخلاص النتائج الفورية وذلك بمتابعة من مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية د آمنة الغامدي وإشراف مديرة إدارة الإشراف التربوي الأستاذة لمياء بشاوري.

وذكرت رئيسة قسم القيادة لطيفة الفيفي أن الاختبار يأتي ضمن آلية وضوابط الترشيحات وهو يهدف إلى ضمان انتقاء الأفضل من المرشحات،

مشيرة إلى أن طبيعة الاختبار يتكون من (3) أسئلة موضوعية وسؤال مقالي تم تصحيحه من قبل لجنة مشتركة من مشرفات القيادة المدرسية بالمكاتب.

وأشادتا مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي ومديرة إدارة الإشراف الأستاذة لمياء بشاوري بما بذل من جهود، كما قدمت مديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بشاوري خطابات الشكر للجنة المشاركة.