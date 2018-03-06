بدء التشغيل التجريبي لكبائن الجوازات على جسر الملك فهد

عادل الحربي(صدى):

أعلن المهندس عماد المحيسن المدير العام المساعد للشئون الفنية والمتحدث الرسمي لمؤسسة جسر الملك فهد، أن الأعمال التطويرية للكبائن الجديدة للجوازات للجانبين البحريني والسعودي إنتهت في المرحلة الأولى.

وأكد على أنه تم البدء أمس الإثنين التشغيل التجريبي لكبائن الجوازات الجديدة للمرحلة الاولى من جسر الملك فهد للجانب السعودي تمهيدا لاستكمال بقية المراحل.

وأشار المحيسن إلى أن الأجهزة العاملة في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قامت بتشغيل تجريبي للمرحلة الأولى في الجانب السعودي ب 12 كبينة كمرحلة أولى من أجل تلافي أي مشاكل وسلبيات.

وأضاف أن هذه المرحلة ستساهم في زيادة الطاقة الإستيعاببة وفي إنسيابية الحركة على جسر الملك فهد لتصل عدد الكبائن بعد الانتهاء من المرحلة الثانية الى 38 كبينة في الجانبين السعودي والبحريني.