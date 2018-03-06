مشاهير السياسة والفن في مدرجات سان جيرمان وريال مدريد

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر صحافية، اليوم الثلاثاء، عن حضور عدد من المشاهير في مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، على ملعب حديقة الأمراء، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت فرانس فوتبول ” ، إن منطقة الـ ” في أي بي” في ملعب حديقة الأمراء ستشهد وجود الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والممثل ليونارد دي كابريو والمطربة ريانا.

يذكر أن المنصة الشرفية لملعب النادي الباريسي تتسع لـ 242 شخصًا، وهي مزودة بقاعة خاصة يوجد بها عازف للبيانو.