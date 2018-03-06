بالصور.. قتلى وجرحى إيرانيون في تصادم شاحنة بـ 9 سيارات

طهران(صدى):

لقي شخصين مصرعهما وأُصيب 6 آخرون في حادث تصادم بين عدد من السيارات وشاحنة، بالقرب من مدينة شيراز في محافظة فارس بإيران، بسبب عطل في ” الفرامل ” ، ما أدى لإعاقة حركة المرور عند المحاور المرتبطة بالدخول إلى المدينة.

وتشير الإحصاءات الواردة إلى أن أكثر من 402 ألف شخص لقوا مصرعهم في حوادث المرور خلال الـ 20 عامًا الماضية وإصابة أكثر من 4 ملايين و591، بإيران

وأكد عضو بأكاديمية العلوم الطبية الإيرانية ” سياوش صحت ” ، أنه في المتوسط يموت كل ساعتين 5 أشخاص بسبب حوادث الطرق.