الفيحاء يفوز على أحد بثلاثية

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي الفيحاء من تحقيق الفوز على نظيره أحد ، خلال لقاء اليوم الثلاثاء ، ضمن مباريات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وافتتح الفيحاء تسجيل الأهداف في شباك أحد ، بفضل اللاعب ألكساندروس تزيوليس في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة ، ليسجل توفيق بو حيمد الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ 59 من الشوط الثاني ، ويلحقه روني فرنانديز بهدف الفوز الثالث للفريق في الدقيقة الـ 66 من عمر نفس الشوط .

وسدد محسن الخالدي ، هدف أحد الأول في الدقيقة الـ 31 من الشوط الأول ، ليسجل هشام الصيفي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ 50 من الشوط الثاني ، عبر ضربة جزاء .