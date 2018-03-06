ملك البحرين يبحث أزمة قطر في الرياض

علي القحطاني(صدى):

أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، على حل أزمة قطر في الرياض.

ويذكر أن الملك حمد بن عيسى استقبل في قصر الصخير الجنرال الأمريكي المتقاعد أنتوني زيني، وتيموثي لندركنغ نائب مساعد الوزير لشؤون الخليج العربي والشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية في إطار جولتهما في عدد من دول المنطقة.

وقال العاهل البحريني : إنه منذ بداية الأزمة، لماذا لم يذهب أمير قطر إلى الرياض لشرح موقفه، وهذا واجب من الأخ الأصغر للأخ الأكبر حسب عاداتنا وشيمنا؟ ولماذا لم يطلب قوات درع الجزيرة لحفظ الأمن وهذا من واجباتها الأساسية المتفق عليها في مجلس التعاون بدلا من دعوته لقوات من الخارج؟.