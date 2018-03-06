غدًا.. النصر يقابل الشباب في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

يلتقي فريق النصر نظيره الشباب يوم غدٍ الأربعاء، في المباراة التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مواجهات مؤجلة الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وكان فريق النصر، تمكن من العودة في المباراة الماضية أمام الرائد إلى الانتصارات بفوزه بأربعة اهداف مقابل ثلاثة بعد أن تلقى الخسارة امام الباطن بثلاثة اهداف دون رد، وبفوزه في اللقاء الماضي رفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث .

وفي الجانب الاخر، يدخل الشباب المباراة بعد أن فاز في المباراة الماضية امام الاتحاد بثلاثة اهداف دون رد، حيث يسعى الشباب لمواصلة النتائج الايجابية بعد أن غاب عنها في 4 مناسبات سابقة، ويملك الشباب في رصيده قبل انطلاق المباراة 29 نقطة في المركز السابع للترتيب .