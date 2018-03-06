المعارضة القطرية توضح الفرق بين النظام القائم ومريض الوهم

طلال الضوي(صدى):

أكد ائتلاف المعارضة القطرية، على أن الفرق بين النظام القطري ومريض الوهم, هو أن الثاني مصاب بحالة نفسية يعتقد فيها أنه مريض دائما , أما الاول فهو يخترع عن قصد قضية ويضخمها لكي يبرر لنفسه اجراءات تنتهك حقوق شعب قطر الشريف وليزيد من عدوانه ضد اشقائنا الخليجيين والعرب.

أضاف ائتلاف المعارضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :وهناك استثمارات كانت قد خصصت في مجالات لا يرضى شعبنا ان ترتبط لا من قريب او بعيد بأسم قطر الحبيبة، فتحت حجة المجمعات السياحية، تم انشاء كازينوهات ونوادي القمار والملاهي الليلية الغير اخلاقية والمخصصة لمرتزقة النظام لكي يعقدوا فيها الصفقات الغير مشروعة مع المشبوهين والمافيات.