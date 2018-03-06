” البنوك السعودية ” تضع شرطًا إلزاميًا لإتمام المعاملات
وضعت البنوك العاملة بالمملكة ، شرطًا إلزاميًا لإتمام التعاملات المصرفية ، حيث طالبت عملائها بتزويدها بالعنوان الوطني المحدث ، اعتبارًا من 14 إبريل المقبل ، لافتة إلى أن التسجيل في العنوان الوطني ، يمثل شرطًا إلزاميًا لجميع الأفراد والمنشآت .
وأتاحت مؤسسة البريد السعودي خدمة التسجيل الإلكتروني في العنوان الوطني من خلال الرابط التالي : من هنا .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3006 ] نشر منذ 12 دقيقة
شئ طيب و اذا الواحد ساكن في منطقة جديدة حتي البيوت غير مرقمة و الشارع ماله اسم ايش نسوي