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” البنوك السعودية ” تضع شرطًا إلزاميًا لإتمام المعاملات

” البنوك السعودية ” تضع شرطًا إلزاميًا لإتمام المعاملات
عادل الحربي (صدى):

وضعت البنوك العاملة بالمملكة ، شرطًا إلزاميًا لإتمام التعاملات المصرفية ، حيث طالبت عملائها بتزويدها بالعنوان الوطني المحدث ، اعتبارًا من 14 إبريل المقبل ، لافتة إلى أن التسجيل في العنوان الوطني ، يمثل شرطًا إلزاميًا لجميع الأفراد والمنشآت .

وأتاحت مؤسسة البريد السعودي خدمة التسجيل الإلكتروني في العنوان الوطني من خلال الرابط التالي : من هنا .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3006 ] نشر منذ 12 دقيقة

شئ طيب و اذا الواحد ساكن في منطقة جديدة حتي البيوت غير مرقمة و الشارع ماله اسم ايش نسوي

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