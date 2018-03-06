” البنوك السعودية ” تضع شرطًا إلزاميًا لإتمام المعاملات

عادل الحربي (صدى):

وضعت البنوك العاملة بالمملكة ، شرطًا إلزاميًا لإتمام التعاملات المصرفية ، حيث طالبت عملائها بتزويدها بالعنوان الوطني المحدث ، اعتبارًا من 14 إبريل المقبل ، لافتة إلى أن التسجيل في العنوان الوطني ، يمثل شرطًا إلزاميًا لجميع الأفراد والمنشآت .

وأتاحت مؤسسة البريد السعودي خدمة التسجيل الإلكتروني في العنوان الوطني من خلال الرابط التالي : من هنا .