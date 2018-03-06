بالصور.. الدفاع المدني بمكة يباشر حريقا بمستوع في ملكان

حسين العلي (صدى):

في تمام الساعة السابعة عشر، والدقيقة الثانية والأربعون من يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر جمادى الثاني وردن بلاغ للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مفادة وقوع حادث حريق في في مستودع بمدخل ملكان.

وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مستودع مبنى من الطوب ومسقوف بالصاج بداخلها مجموعة من السيارات تقدر مساحتها بـ 50م2 تحتوي على مجموعة من السيارات تمت السيطرة على الحادث واخماده والحيلولة دون امتداد النار للمستودعات المجاورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

