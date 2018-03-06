ولي العهد يكشف دور والديه في تكوينه الشخصي

علي القحطاني(صدى):

كشف صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، أن الفضل في تكوينه الشخصي يرجع لله ثم لوالديه، مشيرًا إلى أن والده الملك سلمان بن عبدالعزيز كان يعطي أسبوعيا كتابا لكل واحد من ابنائه وفي نهايته يجتمع بهم ليناقشهم فيما قرأوه.

وأكد ولي العهد، في حديث نقلته عنه الإعلامية المصرية لميس الحديدي، خلال برنامجها ” هنا العاصمة ” ، أن ذلك كان له دور ايجابي في حبه للقراءة والاقبال على الاطلاع والاندفاع لمزيد من التعلم والفهم والشغف بالمعرفة.

من جانبها وصفت لميس الحديدي، سمو ولي العهد بالقائد المتواضع والواثق والإيجابي واللبق جدا والمستوعب جيدا للأحداث والقضايا والمحب لمصر وشعبها بدرجة كبيرة.