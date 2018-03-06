الفتح يهزم الباطن بخماسية

نواف السالم(صدى):

نجح نادي الفتح في تحقيق الفوز على نظيره الباطن ، خلال لقاء اليوم الثلاثاء ، ضمن مباريات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين

وسدد هدف الفتح الأول ، اللاعب إبراهيم شنيحي في الدقيقة الـ 20 من الشوط الأول ، ليسجل عبدالقادر الوسلاتي هدفي الفريق الثاني والثالث في الدقائق الـ 73 والـ 82 من الشوط الثاني ، ويسجل هدف الفريق الرابع اللاعب علي آل حسان في الدقيقة الـ 85 من عمر نفس الشوط ، ليختتم علي الرقعان تسجيل أهداف الفريق بالهدف الخامس في الدقيقة الـ 91 من نهاية المباراة .

وسدد هدفي الباطن ، اللاعب جيليرمي شيتين ، في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول ، والدقيقة الـ 42 من نهاية نفس الشوط .