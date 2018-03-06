الأرصاد: استمرار موجة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعها لطقس يوم غدٍ الأربعاء، باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة.

كما تتوقع الهيئة، وجود سماء غائمة جزئيًا على جنوب غرب، وأجزاء من غرب المملكة؛ قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير وجازان.

وأوصت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق التي اجتاحتها موجة الغبار بضرورة اتخاذ سبل الوقاية من الغبار؛ لما قد يتسبب به من أضرار، كما أعلنت مديريات الصحة في المناطق الاستنفار وجاهزيتها التامة لاستقبال الحالات الطارئة.