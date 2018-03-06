مصرع 15 حوثيًا بينهم قيادي شمال اليمن

فهمي محمد(صدى):

لقي خمسة عشر عنصراً من الميليشيات الحوثية مصرعهم اليوم في جبهة رازح شمال غرب محافظة صعدة شمال اليمن، بينهم قائد الميليشيات في الجبهة إثر غارة لطيران التحالف العربي على تجمعاتهم في جبل الأزهور الاستراتيجي الذي سيطرت عليه قوات الجيش الوطني.

وأكد أركان حرب اللواء السابع حرس حدود العقيد حمود هشام في تصريح لموقع ” سبتمبر نت ” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قائد الميليشيا الحوثية في رازح المدعو ” يوسف علي مسفر ” ، لقي مصرعه إثر غارة جوية لطيران التحالف العربي على موقعٍ لهم في قمة جبل الأزهور، كما قتل معه أخرين بينهم ضباط يقاتلون في صفوف الميليشيات وهم « سليمان قروش وحمدان احمد محمد وعبدالله جابر قليلي ومراد حسين سالم وسمير جابر بن قبلي » .

وقال أركان حرب اللواء، إن اللوائيين السادس والسابع حرس حدود في الجيش الوطني اليمني باشرا مهام عملية عسكرية واسعة في رازح منذ الليلة قبل الماضية وتمكنوا من السيطرة على عدة مواقع للميليشيات ضمن خطة عسكرية تهدف لتحرير المديرية بالكامل ، موضحاً أن 27 كيلومتر تفصل القوات اليمنية عن منطقة ” مران ” معقل التمرد الأول .