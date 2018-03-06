خبراء: زيارة ولي العهد لبريطانيا تتضمن العديد من الصفقات

نايف السالم(صدى):

أكدت صحيفة بريطانية، على أنَّ عدداً من الدبلوماسيين في لندن، أكدوا أنَّ زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا، ستتضمن الاتفاق على خطط لمزيد من الاستثمارات السعودية هناك، وكذلك الملامح الرئيسية لاستحواذ الرياض على عدد من الشركات البريطانية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن زيارة ولي العهد ستتضمن اجتماعات مع كبار المسؤولين في بريطانيا، وهو ما يعني أن هناك اتفاقًا على سلسلة من الصفقات الحيوية للاقتصاد في البلدين، متوقعين أن تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وأوضحت أنَّ ولي العهد سيكون على موعد مع العديد من المسؤولين في بريطانيا، بداية من رئيسة الحكومة تيريزا ماي، وعدد من كبار الوزراء وأعضاء العائلة المالكة، وصولًا إلى مسؤولي الأمن والاستخبارات ورجال الأعمال في البلاد.