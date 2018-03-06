بالفيديو.. الفريدي يبدأ التحدي بإنقاص وزنه

ماجد محمد(صدى):

نشر أحمد الفريدي لاعب نادي النصر لكرة القدم، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يوضح من خلاله للجميع بأنه بدأ التحدي بإنقاص وزنه.

وجاء ذلك بعد حملة الانتقادات التي تعرض لها الفريدي مؤخرًا حول زيادة وزنه، والتي كان آخرها تغريدات من قبل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ورد أحمد الفريدي على آل الشيخ قائلًا: “ تركي آل الشيخ غرد عني ثلاث تغريدات، وهذا دليل حرصه ومحبته، وأنا أراهنه إذا لم أتمكن من إنقاص ٤ كيلو جرامات من وزني خلال عشرة أيام، سأعتزل كرة القدم.