حصول ” مورينيو ” على 2 مليون يورو خلال أربعة أيام

نواف السالم(صدى):

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيحصل على مبلغ 2 مليون يورو مقابل تحليل مباريات لكأس العالم لمدة أربعة أيام فقط.

وأضافت وسائل الإعلام، أن مورينيو سيحاول استغلال المونديال للحصول على أموال وذلك مقابل تحليله لمباريات العرس العالمي عبر الهاتف لإحدى القنوات الروسية.

من جانبه رفض المدرب البرتغالي إغراءات هيئة الإذاعة البريطانية وقناة تلفزيونية أخرى، مفضلًا القناة الروسية المحلية رغم أنها لا تمتلك حقوق بث مباريات كأس العالم.

ولن تكون تلك التجربة هي الأولى لمورينيو، حيث سبق له وأن قام بتحليل مباريات بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرًا في البرازيل عام 2014.